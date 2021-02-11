Невеста Роналду снялась в ролике в обтягивающем купальнике

Невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес приняла участие в рекламной кампании бренда Effec. Ролик доступен в Instagram-аккаунте модели.

27-летняя испанка продемонстрировала в видео купальник. Ролик завершается слоганом рекламной кампании Effec — «F**k». Бренд специализируется на купальниках и верхней одежде.

Фото опубликовано @georginagio

13 января сообщалось, что Родригес снялась в рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Yamamay. Она попозировала в нескольких образах.

Родригес встречается с Роналду с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.