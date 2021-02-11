Двухметровая баскетболистка снялась в нижнем белье и чулках

Австралийская баскетболистка Элизабет Кембидж опубликовала видео, где позирует в нижнем белье. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

29-летняя Кембидж предстала перед подписчиками в белом белье и чулках. Ролик набрал более 71 тысячи лайков за сутки. Рост спортсменки — два метра три сантиметра.

Фото опубликовано @ecambage

6 февраля баскетболистка также опубликовала откровенное фото в социальных сетях. У Кембидж более 500 тысяч подписчиков в Instagram.

Кембидж представляет команду «Лас-Вегас Эйсес» из Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА). Австралийка присоединилась к команде в 2019 году. Она также представляла клубы Китая и Австралии. В 2018 году в составе «Даллас Уингз» она стала самой результативной представительницей ЖНБА.

На международном уровне баскетболистка представляет сборную Австралии. На Олимпиаде-2012 она завоевала с командой бронзовую медаль.