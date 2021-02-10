Обручившиеся американские баскетболистка и футболистка снялись топлесс

Футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Берд приняли участие в откровенной фотосессии для журнала GQ. Об этом сообщается в аккаунте издания в Instagram.

Снимки обручившихся спортсменок из США вошли в серию «Современные влюбленные». На фотографиях атлетки обнимаются топлесс. О помолвке американок стало известно в конце октября прошлого года. Позже спортсменок поздравил президент США Джо Байден.

Баскетболистка и футболистка познакомились на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В активе Рапино золото Игр и две победы на чемпионатах мира. Берд с 2004 по 2014 годы выступала в России за московское «Динамо», «Спартак» (Видное) и екатеринбургский УГМК. На ее счету по четыре победы на Олимпиадах и чемпионатах мира в составе сборной США.