Футболистки сборной США поженились

Футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис поженились. Об этом спортсменки рассказали в Instagram.

Церемония бракосочетания прошла в Майами на Вилле Вискайя. «Время пришло, детка... Я ждала этого момента 10 лет», — написала Харрис. Футболистки познакомились 10 лет назад в расположении сборной.

35-летняя Кригер выступает за клуб «Орландо Прайд» на позиции вратаря. 34-летняя Харрис является защитником в «Орландо Прайд».

В этом году спортсменки выиграли чемпионат мира в составе американской национальной команды. В финале сборная США оказалась сильнее Нидерландов (2:0). Лучшим игроком турнира была признана Меган Рапино, которая также является открытой лесбиянкой.

В апреле 2019-го нидерландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Летиции де Йонг. Спортсменки состоят в отношениях с 2017 года.

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