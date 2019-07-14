Российская футболистка порассуждала о лесбиянках в спорте

Игрок женской сборной России по пляжному футболу Елена Ивашкина рассказала о лесбиянках в спорте. Ее слова передает «Фонтанка».

«В России этого меньше. Потому что, ну, а кому это надо у нас в стране? Страшно. Это выбор каждого. Как к ним относятся партнеры по команде? В первую очередь как к человеку. А что это меняет по сути? Да ничего. Если ты хороший человек, ты и будешь себя вести хорошо. Если ты плохой, то будь ты человеком традиционной ориентации и патриотом, ты останешься хреновым человеком», — отметила 20-летняя спортсменка.

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В составе национальной команды Ивашкина завоевала Кубок Европы. Россиянка представляет санкт-петербургскую «Звезду». Вместе с ней из клуба за сборную выступали семь футболисток.

11 июля стало известно, что, по результатам исследования аналитической компании демократической партии США, 42 процента избирателей были готовы отдать свой голос футболистке национальной команды Меган Рапино. Спортсменка выступает с критикой президента Дональда Трампа и активно высказывается о проблеме неравенства в футболе. Рапино — открытая лесбиянка, она состоит в отношениях с баскетболисткой Сью Берд.

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