Девушка-боец ММА попозировала в купальнике и вызвала зависть фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валери Лореда попозировала в купальнике. Снимки доступны в ее Instagram.

Спортсменка сфотографировалась у бассейна. Фигура бойца вызвала зависть у некоторых пользователей сети. «Ошеломляюще!», «Вот это жара», «Мечтаю быть такой же», — написали они в комментариях.

27 января Лореда также опубликовала серию снимков в бикини. Менее чем за сутки публикация набрала более 116 тысяч лайков.

Лореда неоднократно публиковала откровенные фото, что вызывало критику в том числе и со стороны других девушек-бойцов. Ее последняя соперница Тара Графф назвала спортсменку всего лишь Instagram-моделью. В их поединке, прошедшем в августе 2020-го, Лореда одержала победу техническим нокаутом.

Американка известна по выступлениям в Bellator. Боец не знает поражений. На ее счету три победы в трех поединках, две из них — нокаутом.