Девушка-боец ММА смутила фанатов снимком в купальнике

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда, выступающая в организации Bellator, выложила фото в купальнике и смутила фанатов. Она поделилась снимком в Instagram.

На фото Лореда сидит на гидроцикле вместе с сестрой. На момент публикации новости снимок собрал более 100 тысяч лайков.

Фото опубликовано @valerieloureda

«Любимые сестры», — написал один из пользователей. «У меня так много эмоций, когда я смотрю на это фото, что и объяснить не могу», — отметил другой.

Лореда регулярно делится публикациями подобного характера, за что неоднократно подвергалась критике. Ее последняя соперница Тара Графф назвала спортсменку всего лишь «Instagram-моделью». В их поединке, прошедшем в августе 2020-го, Лореда одержала победу техническим нокаутом.

22-летняя американка выиграла все три боя по правилам ММА. Лореда — обладательница черного пояса по тхэквондо.



