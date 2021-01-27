Девушка-боец MMA сделала серию снимков в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала серию снимков в бикини. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

22-летняя американка сделала несколько фото в разноцветном купальнике. Менее чем за сутки публикация набрала более 116 тысяч лайков.

Фото опубликовано @valerieloureda

Лореда неоднократно публиковала откровенные фото, что вызывало критику в том числе и со стороны других девушек-бойцов. Ее последняя соперница Тара Графф назвала спортсменку всего лишь Instagram-моделью. В их поединке, прошедшем в августе 2020-го, Лореда одержала победу техническим нокаутом.

Она известна по выступлениям в Bellator. Боец не знает поражений. На ее счету три победы в трех поединках, две из них — нокаутом.

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