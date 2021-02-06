Баскетболистка показала фигуру в бикини

Австралийская баскетболистка Элизабет Кэмбидж показала фигуру в бикини. Серия снимков доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

29-летняя Кэмбидж на фото позирует на диване. За двое суток публикация набрала более 71 тысячи лайков.

Фото опубликовано @ecambage

Австралийка представляет клуб «Лас-Вегас Эйсес» из Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА). Она присоединилась к команде в 2019 году. За свою карьеру Кэмбидж выступала не только в США. Она представляла клубы Китая и Австралии. В 2018 году в составе «Даллас Уингз» она стала самой результативной баскетболисткой ЖНБА.

На международном уровне Кэмбидж представляет сборную Австралии. На Олимпиаде-2012 она завоевала с командой бронзовую медаль.