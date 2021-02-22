Мир
 
Последние новости
Кремль раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Украинку уволили с почты за разговоры на русском языке
Москвичей предупредили о настоящей «барической пиле»
Названа основная проблема российского биатлона
В списке самых популярных подарков на 23 февраля сменился лидер
Раскрыта цель использования банками данных о местонахождении клиентов
Овечкин забросил победную шайбу в матче НХЛ
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Новости партнеров
Прослушать новость

Премьер Японии извинился за ужин сына с чиновниками

Перейти в «Мою Ленту»
Премьер-министр Есихидэ Суга (в центре) в зале пленарных заседаний в Парламенте Японии
Премьер-министр Есихидэ Суга (в центре) в зале пленарных заседаний в Парламенте Японии
Фото: Канцелярия премьер-министра Японии / РИА Новости

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в парламенте извинился за неуместное участие его сына Сэйго Суги в ужине с чиновниками из министерства внутренних дел и коммуникаций. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 февраля.

«Я прошу прощения за то, что мой сын имеет отношение к действиям, в результате которых чиновники нарушили кодекс поведения», — сказал он.

По словам премьера, он никогда не обсуждал с сыном его работу в продюсерской компании Tohokushinsha Film.

По данным СМИ, Сэйго Суга и его коллеги в 2020 году ужинали по меньшей мере с 11 представителями ведомства, оплачивая счета за их блюда. Между тем чиновникам в Японии запрещено получать подарки от заинтересованных лиц.

Министерство внутренних дел и коммуникаций выдает лицензии на вещание, которые требуются для деятельности продюсерских компаний, таких как Tohokushinsha Film.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Япония захотела «настойчивых переговоров» с Россией по Курилам
Министр одиночества появился в Японии
В Японии раскрыли стратегию переговоров с Россией по Курилам