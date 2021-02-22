В Грузии утвердили нового премьера

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает ТАСС.

«89 — за, двое — против. Парламент выразил доверие правительству Грузии», — сказал спикер Арчил Талаквадзе, комментируя результаты голосования.

Отмечается, что в состав нового правительства также вошли два новых министра — обороны Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития Ираклий Карселадзе.

Ранее в правящей партии Грузии назвали причину отставки Георгия Гахарии с поста премьер-министра. Так, по словам председателя партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе, позиция Гахарии по аресту лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии отличалась от мнения «других членов команды».

17 февраля суд в Тбилиси заочно арестовал лидера оппозиционной партии по делу о беспорядках и штурме парламента в июне 2019 года. Возле офиса ЕНД собрались сторонники оппозиции, которые заявили, что не дадут задержать политика.

На следующий день Гахария ушел в отставку, а МВД отложило заключение Мелии под стражу. Оппозиция потребовала провести досрочные выборы в парламент.