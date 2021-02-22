На Украине назвали причину введения санкций против «Спортмастера»

На Украине назвали причину введения санкций против сети магазинов «Спортмастер». Об этом передает «Интерфакс».

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что компания Sportmaster Operations Pte. Ltd была включена в санкционные списки на основании информации о работе ретейлера в Крыму. Представители СБУ сообщили, что еще летом 2020-го ведомство направило в Министерство иностранных дел Украины заявление о «противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях».

Ранее сеть магазинов «Спортмастер» отреагировала на включение себя в санкционный список, который утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно официальному заявлению предприятия, «Спортмастер Украина» считает необоснованным решение Киева о включении ее головной компании в санкционный список. Генеральный директор компании Людмила Кныш заявила, что магазины продолжают работу с соблюдением всех норм международного и национального законодательства.

Накануне стало известно, что под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) попала компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая является головной организацией сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер» на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше. Санкции предполагают ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, а также запрет вывода капиталов за пределы страны и приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств.

20 февраля Владимир Зеленский утвердил решение СНБО страны о введении санкций против 19 компаний и восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.