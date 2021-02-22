«Спортмастер» отреагировал на введенные Зеленским санкции

Сеть магазинов «Спортмастер» отреагировала на включение себя в санкционный список, который ранее утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление предприятия.

В нем говорится, что «Спортмастер Украина» считает необоснованным решение Киева о включении ее головной компании в санкционный список.

Генеральный директор компании Людмила Кныш написала на своей странице в Facebook, что магазины продолжают работу с соблюдением всех норм международного и национального законодательства. «Обязательства клиента и партнера выполняются в полном объеме согласно достигнутым договоренностям», — отметила она.

Накануне стало известно, что под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) попала компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая является головной организацией сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер» на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше. Санкции предполагают ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, а также запрет вывода капиталов за пределы страны и приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств.

20 февраля Владимир Зеленский утвердил решение СНБО страны о введении санкций против 19 компаний и восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.