Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook обратился к вице-премьеру, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому, потребовав объяснить фото, на котором тот запечатлен рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Возмутивший его снимок он прикрепил к посту. «Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал премьер.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», ранее в СМИ появилась информация о том, что фотография была сделана 21 февраля на проходящей в ОАЭ международной выставке оружия International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2021.