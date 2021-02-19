Украинскому премьеру предложили извиниться за провал вакцинации

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предложила премьер-министру Украины Денису Шмыгалю принести извинения гражданам за провал сроков по началу массовой вакцинации от коронавируса, пишет УНИАН.

Глава кабмина проигнорировал требование депутата, однако счел нужным заявить, что с аналогичной проблемой столкнулись многие страны Евросоюза (ЕС). Он переадресовал упреки в затягивании поставок министру здравоохранения Максиму Степанову, который «неоднократно рассказывал» о причинах задержек.

Премьер также заверил, что смещенные сроки не окажут существенного влияния на кампанию по вакцинации. «Она начнется в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

На Украине до сих пор не началась вакцинация от коронавируса. При этом число заболевших достигло почти 1,3 миллиона, а количество умерших — 25 тысяч. Регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Киев отказался.

14 февраля Степанов заявил, что страна начнет получать вакцину от коронавируса Pfizer не раньше конца февраля. По его словам, Украина давно создала необходимую для вакцинации инфраструктуру, а смещение сроков начала поставок произошло из-за бюрократических процедур.