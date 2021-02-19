Депутат Рады обвинила министра здравоохранения в своем заражении коронавирусом

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Нина Южанина обвинила министра здравоохранения Украины Максима Степанова в том, что заразилась коронавирусом. Об этом она написала в комментариях на странице своей коллеги, депутата Ирины Геращенко в Facebook.

По словам Южаниной, она больше года старалась соблюдать все санитарные предписания властей, но все равно заболела COVID-19. Степанова упрекнули в том, что он не смог остановить эпидемию, которая продолжает убивать украинцев. «А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула», — написала она.

Депутат также добавила, что за прошедший год ей пришлось контактировать с большим числом людей из-за необходимости выполнять свои обязанности, как и многим другим украинцам. При этом власти не позаботились об их безопасности и обрекли на заражение.

На Украине до сих пор не началась вакцинация от коронавируса. При этом число заболевших достигло почти 1,3 миллиона, а количество умерших — 25 тысяч. Регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Киев отказался.

Ранее Степанов заявил, что страна начнет получать вакцину от коронавируса Pfizer не раньше конца февраля. По его словам, Украина давно создала необходимую для вакцинации инфраструктуру, а смещение сроков начала поставок произошло из-за бюрократических процедур.