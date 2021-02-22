Заместитель премьера Украины прокомментировал фото с Кадыровым

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснил, почему оказался запечатлен на фотографии рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook.

Заместитель премьера Украины заявил, что фотография была сделана во время церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства.

«Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Применялась практика, согласно которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке», — заявил Уруский.

Политик отдельно отметил, что у него не было и не планировалось никаких контактов с Кадыровым.

«Я также не считаю возможным шарахаться от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — заключил министр.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к вице-премьеру Урускому, потребовав «срочно объяснить» возмутившее его фото.