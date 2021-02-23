Twitter объявил о блокировке 100 связанных с Россией аккаунтов

Twitter объявил о блокировке 100 якобы связанных с Россией аккаунтов. В компании заявили, что такие меры были предприняты, так как они «пытались влиять на США и ЕС». Об этом говорится на сайте компании.

В соответствующем заявлении речь идет о двух группах учетных записей. «Наше первое расследование обнаружило и удалило сеть из 69 поддельных аккаунтов», — заявили в компании, отметив, что упомянутые учетные записи якобы связаны с российскими властями, и с их помощью осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО».

Во вторую группу попала 31 учетная запись, которая якобы связана с российским «Агентством интернет-исследований», посредством которых, по заявлению Twitter, осуществлялись действия, «направленные против США и ЕС».

Официальный представить МИД России Мария Захарова позже заявила, что Москва будет разбираться с основанием блокировки в Twitter ряда «связанных с РФ» аккаунтов, передает ТАСС.