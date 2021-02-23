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Индейцы чероки попросили Jeep отказаться от названия их племени

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Вождь чероки Чак Хоскин-младший / кадр из видео CNN Business

В США индейцы-чероки попросили компанию Jeep отказаться от использования названия их племени для автомобиля Cherokee и Grand Cherokee. Заявление вождя Чака Хоскина-младшего опубликовало издание Car and Driver 20 февраля.

«Я уверен, это было сделано с лучшими намерениями, но прикрепление нашего названия на борт автомобиля никак не чествует нас. Лучший способ сделать это — узнать про наше суверенное правительство, нашу роль для страны, историю, культуру и язык и провести значимый диалог с племенами, признаваемыми на федеральном уровне, о культурной апроприации», — написал Хоскин-младший.

По его мнению, настали времена, когда и корпорации, и спортивные команды должны прекратить использовать названия коренных американских народов, их названия и талисманы для продажи своей продукции. В своем заявлении он также упомянул движение Black Lives Matter и протесты, состоявшиеся летом 2020 года, а также действия спортивных команд, которые отказывались от подобных названий.

В Jeep ответили, что названия автомобилей «тщательно отбираются и охраняются годами, чтобы чтить и почитать коренные американские народы за их благородство, честь и доблесть». В компании добавили, что готовы к открытому и уважительному диалогу с вождем Чаком Хоскином-младшим.

В разговоре с CNN Business Хоскин-младший заявил, что не видит условий, при которых использование названия племени для автомобилей было бы приемлемым. «Это одна из наиболее ценных вещей. Это часть нашей идентичности», — заявил он.

Автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 по 2001 год, их производство возобновилось в 2013-м. В 1993 году была выпущена модель Grand Cherokee.

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