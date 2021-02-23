Гольфист Тайгер Вудс перевернулся на внедорожнике и получил «критичные» травмы

Американский гольфист Тайгер Вудс перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы. Об этом сообщает CBS Sports.

Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать 45-летнего спортсмена. Вудс был единственным человеком в машине. Он был доставлен в больницу, где ему должны провести лечение множественных повреждений ноги — «от умеренных до критичных».

В июне 2020 года Вудс стал шестым в списке лучших спортсменов XXI века. Первое место занял американский пловец и 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за карьеру он выиграл 82 турнира PGA Тура и 40 турниров Европейского тура. Американец стал первым спортсменом-миллиардером, хотя большую часть средств заработал не на участии в турнирах, а на рекламных контрактах.