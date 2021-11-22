Гольфист Тайгер Вудс вернулся к тренировкам после аварии с «критичными» травмами

Американский гольфист Тайгер Вудс возобновил тренировки после аварии, в которую он попал в феврале 2021 года. Спортсмен опубликовал видео своей тренировки в социальной сети Instagram.

Вудс вернулся к тренировкам после ДТП с «критичными» травмами. На ролике спортсмен бьет клюшкой по мячу на поле для гольфа. «Делаем успехи», — подписал публикацию он.

234 февраля Тайгер Вудс перевернулся на внедорожнике и получил «критичные» травмы, включая многочисленные переломы. Ему провели несколько операций и в районе большой берцовой кости установили металлический стержень. В середине марта Вудса выписали из больницы. В апреле шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва заявил, что причиной ДТП стало серьезное превышение скорости.

Тайгеру Вудсу 45 лет, он занимал рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге. На егсчету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.