Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после ДТП в Калифорнии, произошедшего 23 февраля. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться», — написал Вудс. Он поблагодарил врачей и медицинских работников, а также болельщиков за слова поддержки. Спортсмен добавил, что теперь будет восстанавливаться дома и «работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем».

Тайгер Вудс попал в аварию 23 февраля. Он перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать спортсмена. Гольфист получил многочисленные переломы, в связи с чем перенес несколько операций. В районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за карьеру он выиграл 82 турнира PGA Тура и 40 турниров Европейского тура. Американец стал первым спортсменом-миллиардером, хотя большую часть средств заработал не на участии в турнирах, а на рекламных контрактах.