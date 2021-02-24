Стало известно о состоянии гольфиста Тайгера Вудса после ДТП

Стало известно о состоянии известного гольфиста Тайгера Вудса после серьезного ДТП. Об этом сообщается в Twitter 45-летнего спортсмена.

Главный врач больницы Harbor-UCLA Medical Center Аниш Махаджан рассказал, что Вудс получил многочисленные переломы, в связи с чем перенес несколько операций. В районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень. В данный момент гольфист находится в сознании и проходит восстановление в больничной палате.

Вудс попал в аварию 23 февраля. Он перевернулся на внедорожнике в Калифорнии и получил серьезные травмы. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы достать спортсмена.

Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за карьеру он выиграл 82 турнира PGA Тура и 40 турниров Европейского тура. Американец стал первым спортсменом-миллиардером, хотя большую часть средств заработал не на участии в турнирах, а на рекламных контрактах.