Магомед Исмаилов попал в ДТП и показал раны

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов попал в ДТП. Об этом он сообщил в Instagram.

«Ситуация такая — две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление», — рассказал боец и показал раны. В подписи к публикации он добавил, что «нормально головой вшатался». Исмаилов не уточнил, где именно произошла авария.

24 декабря перепалка Исмаилова и бойца Владимира Минеева привела к массовой драке на турнире MMA в Москве. В клетку выбежали фанаты, что потребовало вмешательства полиции.

13 декабря Исмаилов победил решением судей российского тяжеловеса Ивана Штыркова. Летом россиянин оказался сильнее именитого бойца Александра Емельяненко, нокаутировав последнего несмотря на разницу в габаритах и в весе.