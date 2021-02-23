Адвокат рассказал о наследстве Екатерины Градовой

Адвокат Тимур Маршани рассказал о судьбе наследства актрисы Екатерины Градовой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Отмечается, что при отсутствии завещания муж, дочь и приемный сын артистки считаются наследниками первой очереди и потому могут получить одну треть наследства в равных частях. «Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50 процентов имущества», — добавил адвокат.

Как передает РИА Новости, Градова владела домом под Владимиром. У нее также было три квартиры: две в центре Москвы и одна в областном центре.

О смерти 74-летней артистки стало известно 22 февраля. Приехавшие к ней врачи скорой помощи констатировали инсульт. Актрису повезли в больницу, где специалисты начали проводить операцию, но ее сердце не справилось.

Екатерина Градова была известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Место встречи изменить нельзя», «Собака Баскервилей», «Гнездо глухаря» и «Семнадцать мгновений весны».