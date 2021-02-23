Россиян предупредили о наступлении малого ледникового периода

Академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов предупредил россиян о наступлении малого ледникового периода вместо ожидаемого глобального потепления. Об этом ученый рассказал в интервью «Российской газете».

Матишов рассказал, что был на Северном полюсе четыре года назад. «Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые медведи — и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления"», — вспомнил он. По мнению академика, если бы сторонники теории о глобальном потеплении были правы, то лед в Арктике бы уже растаял.

Ученый напомнил, что климат цикличен. Он выразил мнение о том, что теплый период на Северном полюсе подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. На это указывает разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки. «Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», — резюмировал Матишов.

Ранее профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский предупредил, что на территории России происходят серьезные изменения климата, которые в будущем грозят глобальным похолоданием. Он указал на то, что несколько последних лет средняя температура поверхности в субполярной зоне резко падает. Такие же процессы перемещаются в сторону Северного Ледовитого океана, в связи с чем меняются процессы в атмосфере. Если это продолжится, в мире похолодает, особенно в скандинавских странах и России, считает Покровский.