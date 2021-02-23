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Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества

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Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем защитника Отечества. Видеообращение Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Рыжикова с борта МКС выложено на YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос».

В частности, Кудь-Сверчков отметил, что праздник «23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире». Рыжиков же пожелал мирного неба над планетой.

Ранее с Днем защитника Отечества россиян поздравил президент Владимир Путин. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил боеспособность вооруженных сил. Также он выразил особую благодарность ветеранам, которые «научили нас побеждать и не сдаваться».

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