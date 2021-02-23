Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

Путин поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил боеспособность вооруженных сил. Также он выразил особую благодарность ветеранам, которые «научили нас побеждать и не сдаваться».

«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», — заявил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл планы президента на 23 февраля. Он рассказал, что российский лидер возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, проведет ряд рабочих встреч в Кремле. «23 февраля — выходной день, но у президента много встреч. Это не публичные встречи, рабочие», — сказал Песков.

19 февраля Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему президент Владимир Путин до сих пор полковник, а не генерал. «Конечно, это звание он наверняка заслужил многократно. Но это не является сейчас для него приоритетом», — сказал он и напомнил, что будучи президентом, Путин сосредотачивается на других вопросах. «Он не является кадровым офицером», — добавил пресс-секретарь.