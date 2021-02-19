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Песков раскрыл свое воинское звание

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков имеет звание старшего лейтенанта. Эту информацию он раскрыл в ответ на соответствующий вопрос журналиста кремлевского пула. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Песков также ответил на вопрос, почему президент Владимир Путин до сих пор полковник, а не генерал. По его словам, звание наверняка заслужено президентом многократно, однако глава государства сосредоточен на рабочих вопросах. Он напомнил, что Путин не является кадровым офицером.

Из открытых источников известно, что Песков был призван в армию во время учебы в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. В армии он заболел воспалением легких, после чего был освобожден от прохождения службы.

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