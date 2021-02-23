Климкин призвал вице-премьера Украины извиниться за фото с Кадыровым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал вице-премьера Украины Олега Уруского извиниться за фотографию, на которой он запечатлен рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом он рассказал изданию «Обозреватель».

Бывший министр назвал случившееся «пощечиной» и напомнил об ответственности политиков за свою страну. «Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло», — подчеркнул Климкин, добавив, что для него подобное неприемлемо.

Политик напомнил, что во время различных международных мероприятий Украина всегда старается сделать так, чтобы не оказаться рядом с Россией — например, в случае, когда надо посадить кого-то рядом. По его словам, хозяевам мероприятия всегда можно сказать о неприемлемости того или иного протокола. «Арабы к этому всегда прислушиваются. У них гостеприимство и понимание таких деталей доведены до идеала», — рассказал он.

Ранее премьер-министр Украины в Facebook обратился к вице-премьеру страны, потребовав объяснить фото, на котором он запечатлен рядом с главой Чечни. По словам Уруского, фотография была сделана на церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства. Свое нахождение рядом с Кадыровым он объяснил протоколом государства-организатора, согласно которому личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке.