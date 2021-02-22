Кадыров предложил вице-премьеру Украины повесить дома их совместный снимок

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил заместителю премьера Украины Олегу Урускому повесить дома их совместный снимок. Так он отреагировал на ситуацию с фотографией, вызвавшей возмущение у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в своем Telegram-канале.

«Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — написал Кадыров.

Он отметил, что «вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца». «До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа в Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!» — заявил глава республики.

Кадыров также признался, что удивился, когда узнал, что из-за снимка на Украине «разразился грандиозный скандал»: «В украинском правительстве аж потребовали "срочного объяснения"!»

Ранее премьер-министр Украины в Facebook обратился к вице-премьеру страны, потребовав объяснить фото, на котором тот запечатлен рядом с главой Чечни. По словам Уруского, фотография была сделана во время церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства. «Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Применялась практика, согласно которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке», — заявил он.