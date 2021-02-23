За время подготовки к ЧМ-2022 в Катаре скончались более 6 тысяч мигрантов

За время подготовки к чемпионату миру по футболу, который пройдет в 2022 году, в Катаре скончались более 6,5 тысячи мигрантов. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки, которые погибли с тех пор, как в 2010-м году страна выиграла право на проведение ЧМ-2022. Издание отмечает, что официальные источники занижают число умерших, так как подготовка к турниру все еще продолжается.

Уточняется, что озвученная цифра не включает в себя мигрантов из Кении, Филиппин и других стран, откуда люди отправляются работать в Катар, который перед чемпионатом запустил серьезную программу строительства новых объектов. Помимо семи новых стадионов, были завершены или находятся в стадии реализации десятки крупных проектов, в том числе новые дороги, аэропорт, системы общественного транспорта, гостиницы и новый город, в котором пройдет финал турнира.

Согласно данным издания, в 2019 году причиной многих смертей стала сильная жара в Катаре. При этом на протяжении последних десяти лет власти страны заявляли, что большинство рабочих умерли по естественным причинам. Исследовательница из правозащитной организации Human Rights Watch Хиба Заядин подчеркнула, что Катар должен ввести закон, разрешающий вскрытие трупов в случаях внезапной смерти. Именно это поможет установить точную причину происходящего, считает она.