Володин и Матвиенко возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Депутаты Госдумы, ее председатель Вячеслав Володин и руководители политических фракций, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремля. Об этом сообщается на сайте Думы.

В сообщении уточняется, что цветы также были возложены к памятнику маршалу Георгию Жукову.

Цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложила и председатель Совета Федерации Валентина Мативенко, сообщается на сайте Совфеда. Вместе с ней в церемонии участвовали первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин, заместители председателя Николай Журавлев и Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

Ранее сообщалось, что День Защитника Отечества, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память погибших. Российский лидер каждый год традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля.

Путин также поздравил россиян, поблагодарил военных за исполнение своего долга и отметил боеспособность вооруженных сил России. Кроме того, он выразил особую благодарность ветеранам.