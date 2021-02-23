В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память погибших. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества.

Ранее глава государства поздравил россиян. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил боеспособность вооруженных сил. Также он выразил особую благодарность ветеранам, которые «научили нас побеждать и не сдаваться».

19 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл планы президента на 23 февраля. Он рассказал, что российский лидер возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, проведет ряд рабочих встреч в Кремле. «23 февраля — выходной день, но у президента много встреч. Это не публичные встречи, рабочие», — сказал Песков.