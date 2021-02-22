Россия
 
Последние новости
Стоимость биткоина вновь обновила исторический рекорд
Поддержка Трампа оказалась непоколебима после второго импичмента
Ученые задумались о ненадобности второй прививки для переболевших коронавирусом
Жириновский объяснил предложение ограничить вес чиновников
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
Украинец попытался спрятаться от полиции и закопался в снегу
Ефремов выплатил еще одну компенсацию за смертельное ДТП
В американском штате нашли расизм в математике
Чешская лыжница объяснила слова о тупых русских и критику Большунова
Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности 
Новости партнеров
Прослушать новость

В России началась неделя c тремя рабочими днями

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

Неделя с тремя рабочими днями началась в понедельник, 22 февраля. Об этом россиянам напоминает РИА Новости.

Сокращенная рабочая неделя связана с празднованием Дня защитника Отечества. Понедельник и вторник, 22 и 23 февраля, будут выходными. Трудовые дни — среда, четверг и пятница, 24-26 февраля.

Трехдневной рабочей неделе предшествовала единственная в году шестидневка. Рабочий день 22 февраля был перенесен на субботу, 20 февраля.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте: Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. Дни с 6-го по 8 марта объявлены нерабочими.

В 2021 году будет семь сокращенных рабочих недель. Помимо отдыха в честь 23 Февраля и 8 Марта, граждане отдохнут по случаю майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам рассказали о рабочем дне перед длинными выходными
У россиян началась единственная в году шестидневная рабочая неделя
Россиянам назвали способы пережить шестидневную рабочую неделю
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в феврале