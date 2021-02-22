В России началась неделя c тремя рабочими днями

Неделя с тремя рабочими днями началась в понедельник, 22 февраля. Об этом россиянам напоминает РИА Новости.

Сокращенная рабочая неделя связана с празднованием Дня защитника Отечества. Понедельник и вторник, 22 и 23 февраля, будут выходными. Трудовые дни — среда, четверг и пятница, 24-26 февраля.

Трехдневной рабочей неделе предшествовала единственная в году шестидневка. Рабочий день 22 февраля был перенесен на субботу, 20 февраля.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте: Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. Дни с 6-го по 8 марта объявлены нерабочими.

В 2021 году будет семь сокращенных рабочих недель. Помимо отдыха в честь 23 Февраля и 8 Марта, граждане отдохнут по случаю майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.