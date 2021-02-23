Фото Нагиева с полуголой блондинкой заинтриговало подписчиков

Телеведущий Дмитрий Нагиев заинтриговал своих подписчиков, опубликовав на странице в социальной сети Instagram фото в компании с полуголой блондинкой.

На снимке Нагиев появился в черной рубашке и брюках, белой бейсболке, шарфе и кроссовках, обнимающий таинственную спутницу. При этом девушка, одетая в зеленый купальник, позирует со спины. «"Голос 60+" не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников», — подписал фотографию телеведущий. Он призвал подписчиков «достать лучшие комментарии из комментарниц» и добавил, что «времени на раскорячку нет».

Фото опубликовано @nagiev.universal

Пользователи восхитились фигурой таинственной незнакомки. «До 60-ти еще далеко! Отдохни как следует!», «Хорош вид! Лучший релакс для души и глаз», «Какая фигурка у 60+… Огонь!», «Чтоб у меня в 60+ такое тело было», — написали они и принялись гадать, кто изображен на снимке рядом с ведущим. Некоторые принялись шутить над Нагиевым, а также поздравлять его с Днем защитника Отечества.

Ранее Дмитрий Нагиев раскритиковал певицу Светлану Лободу и музыканта Егора Крида в качестве наставников в восьмом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале. В частности, относительно Крида он заявил, что исполнитель еще молод для этого.