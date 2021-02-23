На МКС отключили систему подачи кислорода для поиска утечки воздуха

На Международной космической станции (МКС) отключили систему подачи кислорода СКВ-1 для поиска утечки воздуха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проводимую Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) трансляцию переговоров экипажа станции с Центром управления полетами (ЦУП).

«СКВ отключен», — отметил представитель ЦУП, обращаясь к космонавту Сергею Рыжикову, задавшему вопрос.

22 января на МКС обнаружили новую трещину. Тогда руководитель полетом российского сегмента МКС рассказал, что космонавты ожидают прибытия на грузовом корабле мощного микроскопа, с помощью которого будут исследованы возможные места образования трещин.

Об утечке воздуха на Международной космической станции впервые стало известно в августе 2020 года. Предполагалось, что она произошла на американском сегменте станции. Позже сообщалось, что экипаж МКС изолировался в российском сегменте на время проверки давления.