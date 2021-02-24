Россияне раскупили билеты на полгода вперед в одну страну

Наибольшим спросом среди российских туристов при планировании и покупке туров на полгода вперед пользуется Армения. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, на период с января по июнь текущего года по указанному направлению продано почти 20 процентов билетов среди всех зарубежных направлений. К тому же доля страны в спросе на авиабилеты у самостоятельных путешественников выросла почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Еще одним популярным среди россиян государством оказалась Киргизия — туда продается почти каждый пятый билет, а также Турция — доля этого маршрута выросла в пять раз, с 3,4 процента до 17,6 процента.

Также в десятку востребованных стран среди отечественных отдыхающих вошли Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Украина.

19 февраля российская туристка, побывавшая в Армении, предостерегла девушек от отдыха в одиночку в этой стране. Она предупредила туристок о повышенном внимании местных мужчин к иностранкам. Как выяснила блогерша, кавказцы любят заигрывать с приезжими девушками, потому что с армянками, по ее словам, возможны лишь серьезные отношения с традиционной свадьбой и выкупом.