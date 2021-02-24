Армянские срочники попытались массово дезертировать из воинской части

Группа армянских солдат срочной службы совершила попытку побега из воинской части, что привело к массовым беспорядкам на ее территории. Об этом сообщает издание Armenpress со ссылкой на Министерство обороны республики.

В министерстве отказались назвать номер части, где произошел инцидент, а также место ее расположения. Отмечается, что массовый побег произошел после того, как группа родственников военнослужащих собралась у проходной и попыталась отговорить солдат вернуться к месту службы из увольнения.

В результате срочники поддались на уговоры, после чего, воспользовавшись ситуацией, из расположения дезертировали и другие солдаты. Перед побегом они устроили беспорядки в части, восстанавливать порядок пришлось подразделениям военной полиции.

К настоящему времени командование объявило в розыск беглых военнослужащих, в отношении руководства части было начато служебное расследование. Министерство обороны также попросит возбудить несколько уголовных дел по факту произошедшего.

Ранее несколько тысяч сторонников армянской оппозиционной организации «Движение за спасение родины» заблокировали здание полиции в центре Еревана, призывая офицеров «встать на сторону народа» и потребовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Силового разгона протестующих в результате протестов не последовало.