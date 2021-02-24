Пойманных в Нижнем Новгороде чеченских геев захотели посадить на 15 лет

Геев из Чечни, пойманных в Нижнем Новгороде, захотели посадить на 15 лет по делу о пособничестве боевикам. Об этом сообщило издание Readovka в своем Telegram-канале.

По данным издания, Верховный суд Чечни признал законным арест на два месяца Салеха Магамадова и Исмаила Исаева по делу, возбужденному по части 2 статьи 208 УК («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»).

По версии следствия, Магамадов и Исаев обеспечивали боевиков едой.

5 февраля стало известно, что Магамадова и Исаева похитили в Нижнем Новгороде и отправили в Гудермес. По информации «Российской ЛГБТ-сети», их задержали 4 февраля. 9 февраля чеченцев отправили на два месяца в СИЗО №2 в Грозном, пишет издание «Такие дела». Как уточнили в ЛГБТ-сети, о суде не предупредили ни адвокатов, ни родителей. При этом Исаев несовершеннолетний — ему 17 лет.

Магамадова и Исаева уже задерживали в апреле 2020 года якобы за участие в оппозиционной деятельности, после чего, как утверждал «Кавказский узел», они подверглись пыткам. Позднее они опубликовали видео с извинениями. В июле 2020 года активисты российской ЛГБТ-сети помогли молодым людям покинуть Чечню и уехать в Нижний Новгород.