Мужчина попытался скормить сердце убитой им соседки своей семье

В Чикаше, штат Оклахома (США) мужчина убил соседку, а затем попытался скормить ее сердце членам своей семьи, чтобы «изгнать из них демонов». Об этом пишет газета The Oklahoman со ссылкой на местное Бюро расследований.

По версии следствия, 9 февраля Лоуренс Пол Андерсон свою зарезал 41-летнюю соседку Андреа Линн Бланкеншип в ее же доме. После того он вырезал ей сердце и отвез к себе домой, где приготовил человеческий орган с картофелем, чтобы накормить блюдом свою семью. Таким образом он хотел «изгнать демонов» из своих родственников. Мужчина признался в содеянном.

Кроме того, Андерсон подозревается в убийстве своего 67-летнего дяди Леона Пая и его четырехлетней внучки Каеос Йейтс, а также попытке убийства своей тети Делси Пай, которая вызвала полицию в момент нападения.

Уточняется, что в январе мужчина был досрочно освобожден из тюрьмы —в 2017 году он был приговорен к 20 годам заключения. До этого он уже дважды побывал в тюрьме за нападение на девушку и хранение наркотиков с целью продажи. Теперь американцу грозит смертная казнь.

Ранее в Нигерии женщина съела сердце и груди девушки своего сына в ходе ритуала, призванного принести ей богатство. Молодой человек, с которым встречалась студентка, заманил ее в гостиницу, где накачал наркотиками, а затем отвез в одну из местных церквей, которой руководил самопровозглашенный пастор. Там он разбил девушке голову пестиком, после чего пастор перерезал ей горло, отрезал ее грудь и извлек внутренние органы, в том числе сердце. Затем нигериец приготовил из органов убитой ритуальное блюдо, поедание которого должно было принести Адееко и его матери, Боле, богатство.