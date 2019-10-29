Убивший собутыльников россиянин оказался людоедом

В Архангельске местный житель зарезал троих собутыльников и съел их. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Мужчина ел только определенные части тел — остальное прятал в пакеты и выбрасывал в пруды неподалеку. В квартире одной из своих жертв он поселился. Родителям погибшего он говорил, что их сын уехал на заработки.

В пакетах, в которых каннибал прятал останки, нашли кости собак, птиц и кошек, которых мужчина тоже ел. Экспертиза признала его вменяемым.

В 2017 году 22-летний поэт из города Валдай в Новгородской области убил 45-летнюю знакомую. Он разбил ей голову и начал по кусочкам есть ее мозг, запивая кровью.

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