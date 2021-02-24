США выразили обеспокоенность из-за закупки Египтом российских Су-35

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за закупки Египтом у России истребителей Су-35. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепартамента.

Блинкен провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Самехом Шукри во вторник, 23 февраля. В ходе беседы дипломаты также обсудили важность партнерства в борьбе с терроризмом и последние события в регионе.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ситуация вокруг прав человека в Египте «будет занимать центральное место» в отношениях двух стран. Другие детали разговора не сообщаются.

В марте 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Египет подписали договор о поставках истребителей Су-35 в Египет за два миллиарда долларов. Впоследствии США неоднократно оказывали давление на Египет в связи с предполагаемой закупкой и требовали от нее отказаться.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.