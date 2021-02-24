Мир
 
Последние новости
Тихановская рассказала о хитрости и жестокости Лукашенко
Мужчина прислушался к предсказанию в печенье и разбогател на 37 миллионов рублей
Ополчение и ВСУ обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе
Пассажир снял на видео взорвавшийся во время полета двигатель самолета
ЕС недополучит десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca
Дочь Заворотнюк показала интерьеры своей квартиры в Москве
Власти России не смогли потратить триллион рублей
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Поэт бит-поколения Лоуренс Ферлингетти умер в 101 год
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым
Новости партнеров
Прослушать новость

США выразили обеспокоенность из-за закупки Египтом российских Су-35

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за закупки Египтом у России истребителей Су-35. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепартамента.

Блинкен провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Самехом Шукри во вторник, 23 февраля. В ходе беседы дипломаты также обсудили важность партнерства в борьбе с терроризмом и последние события в регионе.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ситуация вокруг прав человека в Египте «будет занимать центральное место» в отношениях двух стран. Другие детали разговора не сообщаются.

В марте 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Египет подписали договор о поставках истребителей Су-35 в Египет за два миллиарда долларов. Впоследствии США неоднократно оказывали давление на Египет в связи с предполагаемой закупкой и требовали от нее отказаться.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США назвали преимущество Су-35 над F-22
Российский Су-35 сочли реальной угрозой для американских истребителей
Россия раскрыла причины американских угроз Египту за покупку Су-35