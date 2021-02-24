Глава Apple подвел итоги 2020 года

Руководитель Apple Тим Кук (Tim Cook) назвал прошедший 2020 год лучшим для инноваций. Глава корпорации заявил об этом в ходе опубликованного на Weibo интервью.

Тим Кук общался с 22-летним студентом Пекинского университета почты и телекоммуникаций Хэ Шицзе (He Shijie). В разговоре, который затянулся на 18 минут, предприниматель назвал 2020 год «лучшим годом инноваций для Apple за всю историю компании». Кук отметил, что его корпорация запустила успешные смартфоны iPhone, часы Apple Watch и процессор M1. «Мы прекрасно проводим время с iPhone 12», — подвел итоги года и акцентировал успех флагманских телефонов руководитель американского IT-гиганта.

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На вопрос Шицзе о том, как Кук и его команда справляются со стрессом, предприниматель ответил, что сотрудники Apple «подпитываются от энергии новых продуктов». «Не существует единой формулы инноваций. Наша работа — синергия культуры творчества и культуры сотрудничества», — заметил глава Apple.

Также Кук уточнил, что успешной работе компании — особенно в 2020 году — способствует разнообразие и инклюзивность, когда разные люди объединяются ради единой цели и подпитывают друг друга. «Самая большая награда, которую мы получаем за свою работу, — это видеть, как она влияет на жизнь других людей», — подытожил Кук.

В заключении глава американской компании дал совет находящимся в поиске работы выпускникам университетов. Тим Кук процитировал своего предшественника Стива Джобса: «Вы узнаете это, когда найдете. А если вы еще не нашли его, вам следует продолжать поиски».

Китайский интервьюер поддержал выводы Тима Кука, заметив, что благодаря процессору M1 его новый MacBook Air имеет отличную автономность и работает «целую вечность».

В конце января Apple опубликовала отчет за последний квартал 2020 года. По итогам длившегося с октября по декабрь периода компания зафиксировала рекордный рост выручки, которая впервые превысила 100 миллиардов долларов.