«Газпром» отказался отправлять Алексея Миллера в отставку

Совет директоров «Газпрома» единогласно переизбрал действующего председателя правления Алексея Миллера еще на пять лет с 31 мая 2021 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Миллер возглавляет компанию с 2001 года. В прошлый раз его полномочия продлевали 16 февраля 2016 года. В конце декабря «Коммерсантъ» сообщал о принятом решении отправить его в отставку по истечении очередного срока в мае.

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В компании отказались комментировать это сообщение, указав, что не знают, кто был источником издания, а потому опровергать или подтверждать им нечего.

В материале говорилось, что Миллера отправляют в отставку не первый год, однако ситуацию в 2020 году усугубило плохое финансовое положение «Газпрома». По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в январе-сентябре убыток компании составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона годом ранее.

Источник издания указывал, что глава «Газпрома» уйдет после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». В настоящее время компания ожидает, что работы прекратятся к концу года. Однако ввод маршрута в эксплуатацию осложняется отказом многих европейских компаний сотрудничать с проектом.

В отчете госсекретаря США Конгрессу указано, что как минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2», оценив риски введения против них санкций.