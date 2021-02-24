Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства

Сербский актер Милош Бикович прокомментировал в Instagram получение российского гражданства.

Бикович рассказал, что более семи лет участвует в культурной жизни России. «Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — написал артист. Он также продублировал текст публикации на сербском языке.

33-летний Бикович получил известность благодаря фильмам «Холоп», «Духless 2» и «Отель "Белград"». Также ему принесли популярность такие телепроекты, как «Магомаев», «Крылья Империи» и «Отель "Элеон"».

Российское гражданство Биковичу предоставил президент Владимир Путин.