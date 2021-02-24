Владимир Путин дал российское гражданство сербскому актеру Милошу Биковичу

Сербский актер театра и кино Милош Бикович получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

33-летний Бикович получил наибольшую известность в России благодаря фильмам «Холоп», «Духless 2», «Балканский рубеж», «Отель "Белград"», «Лед». Также ему принесли популярность такие сериалы, как «Крылья Империи» и «Отель "Элеон"». В 2020 году он исполнил главную роль в проекте Первого канала «Магомаев». Артист пока не комментировал новости о получении гражданства.

Ранее Биковича назвали самым популярным актером 2020 года. Это заключили по итогам опроса среди российских пользователей портала «Кино Mail.ru».

В августе 2019 года сообщалось, что власти Украины запретили сербскому актеру Милошу Биковичу въезд на территорию страны. Артиста посчитали «угрозой национальной безопасности».