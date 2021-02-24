Нагиев раскритиковал службу в армии и вспомнил о дедовщине

Телеведущий Дмитрий Нагиев подверг критике обязательную военную службу для мужчин в России. В интервью изданию «Аргументы и факты» он рассказал, что считает проведенное им в армии время бесполезным.

«Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку», — отметил шоумен. Он назвал этот способ не лучшим и добавил, что «эту самую закалку» можно получить в спорте, а еще лучше — в библиотеке.

Нагиев выразил надежду, что в настоящее время в армии что-то изменилось. По словам ведущего, в прошлом были случаи дедовщины, с которыми столкнулся и он. «Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами», — вспомнил актер. Он подчеркнул, что дедовщина — отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство.

Ранее Нагиев раскритиковал музыканта Егора Крида в роли наставника в восьмом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Он рассказал, что 26-летнему певцу еще самому есть чему поучиться.

53-летний Нагиев в настоящее время ведет музыкальное шоу «Голос» на Первом канале, а также является членом жюри КВН. В прошлом он вел программы «Бремя денег», ток-шоу «Окна», спортивно-развлекательное шоу «Большие гонки». Известен ролями в юмористических телесериалах «Осторожно, модерн!», «Полный модерн!», «Осторожно, модерн-2», над которыми работал с коллегой по радио «Модерн» Сергеем Ростом.