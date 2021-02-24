Песков закрыл тему отмены службы по призыву

Возможность отмены призыва в армию в России в настоящее время не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает ТАСС в среду, 24 февраля.

Песков отметил, что военная служба — «абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации». Таким образом официальный представитель Кремля закрыл тему отмены службы по призыву.

23 февраля актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию «Аргументы и факты» раскритиковал обязательную службу в армии. Он признался, что считает бесполезным время, проведенное на службе.

В ходе осеннего призыва в армию призвали 128 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

В августе прошлого года Минобороны России объявило о полном искоренении дедовщины. Замминистра обороны Андрей Картаполов сообщил, что в Вооруженных силах РФ был наведен уставной порядок и значительно снизилось число воинских преступлений.