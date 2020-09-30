Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем военном призыве. Так, с октября по декабрь 2020 года на службу будет призвано 128 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, сообщается на официальном сайте Кремля.

Также, согласно указу, со службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых истек.

Осенью 2019 года на службу было призвано 132 тысячи человек, а весной 2020 года — 135 тысяч. Из-за поздних сроков проведения ЕГЭ, которые были сдвинуты из-за карантина, Путин приказал отложить призыв выпускников школ. Их родители обратились с соответствующей просьбой к Минобороны и правительству, переживая, что из-за раннего призыва дети не успеют сдать экзамены и отправятся служить.